Переговори без України. МЗС відреагувало на розмову Путіна, Меркель і Макрона

Очільники Франції, Росії та Німеччини в онлайн-режимі обговорили загострення ситуації на Донбасі без президента України

Очільники Франції, Росії та Німеччини в онлайн-режимі обговорили загострення ситуації на Донбасі без президента України

Україна вкотре закликає Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання

Зрушень в політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату. Про це сказав «Главкому» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна.

«Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови із президентом Російської Федерації: російська сторона має виконувати зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню, підкреслюється необхідність продовження переговорів лідерів нормандської четвірки», – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС України додав, що коментувати наративи Кремля немає сенсу.

Україна вкотре закликає Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання - як у рамках Мінських домовленостей, так і домовленостей «нормандської четвірки», досягнутих у ході Паризького саміту. «Насамперед, мова йде про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування», – сказав Ніколенко.

За його словами, сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбаі буде обговорюватися підтвердження режиму припинення вогню.

«Росія має чудову нагоду продемонструвати, що вона не за війну, а за мир. Зі свого боку Україна послідовно виступає за мир та збереження людських життів», – зазначив речник МЗС України.

Напередодні в Кремлі повідомили, що 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Раніше Кремль відреагував на загострення на Донбасі та знову звинуватив українських військових, які захищають свої землі від загарбника. Крім того повідомлялося, що Путін не планує розмови із Зеленським.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

30 березня Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Верховна Рада України закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.