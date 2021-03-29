Кремль відреагував на загострення на Донбасі: Є ризик силового сценарію

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не збирається говорити з Зеленським

Путін не планує проводити розмову Із Зеленським через ситуацію на сході України

Влада країни-агресорки висловлює «занепокоєння» останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі заявляють, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

«Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми і раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми і раніше висловлювали свою стурбованість у зв'язку з провокаційними діями з боку українських збройних сил, які мали місце», – зазначив Пєсков.

Він також зазначив, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує «надзвичайно небезпечним силовим сценарієм».

Також Пєсков повідомив, що Путін не планує проводити розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

«Поки немає в планах розмови з Зеленським. Але при необхідності це може бути дуже швидко організовано», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Аристович заявив, що розмова між Зеленським і Путіним планується.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.