Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас

Очільники Франції, Росії та Німеччини обговорили загострення ситуації на Донбасі без президента України

У Кремлі традиційно зазначають: йдеться про «врегулювання внутрішнього конфлікту» на Донбасі

У вівторок, 30 березня, пізно ввечері у форматі відеоконференції очільники Росії, Франції та Німеччини обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Під час переговорів, як стверджують у РФ, сторони обмінялися детальними думками про ситуацію на Донбасі. При тому у Кремлі традиційно зазначають: йдеться про «врегулювання внутрішнього конфлікту».

Путін у розмові з європейськими лідерами сказав, що важливо, аби саме київська влада дотримувалася всіх раніше досягнутих домовленостей. Начебто потрібно налагоджувати прямий діалог з мешканцями Донбасу.

Путін також заявив: потрібно врегульовувати правові аспекти особливого статусу Донбасу. Кремль виражає серйозне непокоєння через те, що нібито Україна займається ескалацією конфлікту.

Політрадники очільників Росії, Франції та Німеччини продовжать спільну роботу щодо цих питань.

Пресслужби Макрона та Меркель наразі не оприлюднили деталі переговорів з Путіним.

До слова, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон має достатньо «лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу» на Донбасі.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що ведеться підготовка відеоконференції лідерів Росії, Німеччини і Франції. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі.

Натомість МЗС розкритикував заяву Кремля про переговори Путіна з Макроном і Меркель

Також Кремль відреагував на загострення на Донбасі та знову звинуватив українських військових, які захищають свої землі від загарбника. Крім того повідомлялося, що Путін не планує розмови із Зеленським.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

У вівторок, 30 березня, Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Верховна Рада України закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.