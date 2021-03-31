Франція про переговори з Путіним: РФ має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі

Переговори між Путіним, Макроном та Меркель проходили у режимі відеоконференції

30 березня очільники Росії, Франції та Німеччини обговорили загострення ситуації на Донбасі

У президента Франції Еммануеля Макрона розповіли про тристоронні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі французького президента.

Наголошується, що під час переговорів ввечері 30 березня обговорювалися кілька тем, серед яких – питання України.

«Була підкреслена необхідність того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання по стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблені шляхи виходу з кризи у відповідності з Мінськими домовленостями», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Кремлі раніше повідомили, що Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

До слова, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон має достатньо «лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу» на Донбасі.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що ведеться підготовка відеоконференції лідерів Росії, Німеччини і Франції. Зокрема, вони мали обговорити загострення на Донбасі.

Натомість МЗС розкритикував заяву Кремля про переговори Путіна з Макроном і Меркель.

Також Кремль відреагував на загострення на Донбасі та знову звинуватив українських військових, які захищають свої землі від загарбника. Крім того повідомлялося, що Путін не планує розмови із Зеленським.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

У вівторок, 30 березня, Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Верховна Рада України закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.