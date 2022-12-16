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Ветувати каральний закон для військових: петиція набрала необхідну кількість голосів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ветувати каральний закон для військових: петиція набрала необхідну кількість голосів
фото з відкритих джерел

Законопроєкт був проголосований у Верховній Раді 13 грудня

Петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тис потрібних голосів.

Цей законопроєкт був проголосований у Верховній Раді 13 грудня. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».

Ветувати каральний закон для військових: петиція набрала необхідну кількість голосів фото 1

«Ми бачимо, як гостро втретє за тиждень суспільство реагує на те, що у парламенті забули про парламентаризм. Законодавчі ініціативи не розглядаються належним чином, і депутати голосують наосліп», – наголосила лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

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Теги: петиція військові

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