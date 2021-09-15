«Перейде в ранг колишніх». Холодницький дав невтішний прогноз для Ситника

Ексглава САП вважає, що директор НАБУ повторить його долю

Колишній голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прогнозує, що Банкова хоче повністю оновити керівництво антикорупційних органів. Про це екскерівник САП, що вже рік як звільнив посаду, сказав у коментарі «Главкому».

Холодницький нагадав, що повноваження директора НАБУ Артема Ситника теж закінчуються через пів року. Саме тому він допускає проведення паралельного конкурсу на голів САП та НАБУ задля повного оновлення антикорупційної інфраструктури.

«Але чи це буде зроблено правильно – питання, – зауважив Холодницький. – Без керівника САП для слідства насправді набагато більше втрат, ніж без керівника НАБУ. Бо останній не може приймати остаточних рішень, виписувати підозри та не є процесуальною особою».

Ексглава САП вважає гальмування пошуку свого наступника цілком прогнозованим. «Все насправді складається так, як і передбачав рік тому. Конфлікт на конкурсі (з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. – Ред.) був закладений на самому початку. Якщо брати перші два етапи, то вони проходили без жодного людського втручання, – тести, бали, все вирішував комп’ютер. А потім почав втручатися людський фактор, і кандидатів викидали фактично з надуманих обставин. Повноцінного керівника САП точно треба обрати та завершити конкурс», – сказав Холодницький.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

25 січня стартував конкурс із обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Планувалося до кінця літа завершити конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у межах якого мають обрати нового керівника САП.

Проведення конкурсу з відбору керівника САП було одним із критеріїв для збереження безвізу між Україною та Євросоюзом, а затягування з оголошенням його результатів може мати негативні наслідки для України, вважають експерти.