Стало відомо, коли завершиться конкурс на пост керівника Антикорупційної прокуратури

З 24 травня починається фінальний етап співбесід

До кінця літа планується завершити конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у межах якого мають обрати нового керівника САП.

Про це на брифінгу в понеділок, 24 травня, повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль.

«Ми починаємо третій етап, склали графік співбесід. Попередньо ми плануємо десь до кінця літа, я думаю», – повідомила вона.

Як відомо, 25 січня стартував конкурс із обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури претендують 127 кандидатів. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук

Тим часом колишній генпрокурор Рябошапка заявляє, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.