Перші кандидати на крісло мера Харкова: хто подав документи

Поки зареєструвалося два кандидати

У Харкові з'явилися перші кандидати на посаду мера

У Харкові двоє перших кандидатів на посаду мера подали документи на реєстрацію. Обидва йдуть на вибори самовисуванцями. Про це пише Суспільне.

Першим документи на реєстрацію подав лідер харківського осередку «Нацкорпусу» – самовисуванець Костянтин Немічев.

Через деякий час до територіальної виборчої комісії прибув й колишній мер Харкова – Михайло Добкін. Ексголова області вніс заставу у розмірі 271 тисячі гривень. Він також йде на вибори самовисуванцем.

Добкін двічі був мером Харківської області – з 2006 по 2010 рік і з 2010 по 2014 рік.

Виборча компанія позачергових виборів у Харкові розпочалася 11 вересня, позачергові вибори призначені на 31 жовтня поточного року.

Як відомо, 11 вересня, стартувала кампанія з виборів харківського міського голови. Виборчий процес триватиме до 30 жовтня.

Список кандидатів, які беруть участь у виборах мера Харкова, має бути оприлюднений до 8 жовтня.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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