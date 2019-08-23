Під час виборів партії найбільше піарились на телеканалах ICTV, «1+1» та «Інтер»
За кількістю часу політичної реклами лідирує телеканал ICTV, а за кількістю партій, які розміщали агітацію - «1+1»
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під час позачергових виборів цілодобово моніторила п’ять телеканалів: ICTV, «1+1», «Україна», «Інтер» та «UA:Перший».
Серед партій найбільш затребуваним був ефір ICTV (25% політичної агітації), «1+1» (24%) та «Інтер» (23%).
Такі дані зі Звіту про дотримання телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час позачергових виборів оприлюднив член Нацради Сергій Костинський.
«Найменший попит серед цієї групи був на ефір суспільного мовника UA:Перший. На нього прийшлося всього 9% від загального обсягу агітації», - повідомив Сергій Костинський.
Максимальна кількість партій розміщувала свою агітацію в ефірі телеканалі «1+1». За розміщенням агітаційних матеріалів, політичної реклами звернулися 19 політичних партій.
Водночас найбільша кількість кандидатів-самовисуванців (12) розміщували свої агітматеріали на «Інтері». На «UA:Перший» агітації самовисуванців не було.
Найбільшим замовником на цих п’яти телеканалах можна назвати Радикальну партію Олега Ляшка. Так, ця партія є лідером за часткою агітації на трьох з п’яти телеканалів.
Костинський зазначив, що ця агітація виплачувалась з виборчих фондів.