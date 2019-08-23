Під час виборів партії найбільше піарились на телеканалах ICTV, «1+1» та «Інтер»



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За кількістю часу політичної реклами лідирує телеканал ICTV, а за кількістю партій, які розміщали агітацію - «1+1»

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під час позачергових виборів цілодобово моніторила п’ять телеканалів: ICTV, «1+1», «Україна», «Інтер» та «UA:Перший».

Серед партій найбільш затребуваним був ефір ICTV (25% політичної агітації), «1+1» (24%) та «Інтер» (23%).

Такі дані зі Звіту про дотримання телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час позачергових виборів оприлюднив член Нацради Сергій Костинський.

На телеканалі Пінчука показали майже 30 годин агітації

«Найменший попит серед цієї групи був на ефір суспільного мовника UA:Перший. На нього прийшлося всього 9% від загального обсягу агітації», - повідомив Сергій Костинський.

Максимальна кількість партій розміщувала свою агітацію в ефірі телеканалі «1+1». За розміщенням агітаційних матеріалів, політичної реклами звернулися 19 політичних партій.

Водночас найбільша кількість кандидатів-самовисуванців (12) розміщували свої агітматеріали на «Інтері». На «UA:Перший» агітації самовисуванців не було.