«Не подобається передвиборча агітація». У Києві п’яний молодик потрощив намет



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Біля метро «Лівобережна» п'яний хлопець поламав агітаційну палатку та перевернув стіл із друкованими матеріалами

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік від станції метро «Лівобережна» чоловік у стані алкогольного сп’яніння ламає агітаційну палатку та перевернув стіл із друкованими матеріалами. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та екіпаж патрульних. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Працівники поліції затримали на місці злочину зловмисника, який нецензурною лайкою ображав агітатора. Його доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин події.

Затриманим виявився уродженець Київської області, 1996 року народження.

За результатами тесту, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,59 проміле). Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не подобається передвиборча агітація та вважає, що намет встановлено незаконно.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п'яти років обмеження волі.

Як повідомлялося, співробітник будинку культури на Київщині розмістив палатки з логотипом та агітаційну продукцію у заборонених законом місцях.