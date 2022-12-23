Зеленський змінив послів у двох країнах

Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії

Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії

У п'ятницю, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

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Згідно з указом №879/2022, президент звільнив Віталія Москаленка, який до тепер обіймав посаду посла України в Болгарії.

«Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія», – говорить указ №880/2022.

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Також Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко, якого сьогодні було звільнено наказом президента №881/2022.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.