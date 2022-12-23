Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінив послів у двох країнах

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський змінив послів у двох країнах
Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії
фото: Офіс президента

Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії

У п'ятницю, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Згідно з указом №879/2022, президент звільнив Віталія Москаленка, який до тепер обіймав посаду посла України в Болгарії.

«Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія», – говорить указ №880/2022.

Також Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко, якого сьогодні було звільнено наказом президента №881/2022.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.

 

Теги: Латвія Володимир Зеленський Болгарія посольство посол президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тюремного терміну вдалося уникнути, оскільки обвинувачена уклалала угоду про визнання винуватості
Суд звільнив від тюрми працівницю Кабміну, яка розголосила секретні документи
23 листопада, 10:08
Петро Врублевський спричинив дипломатичний скандал у Казахстані
Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян
19 жовтня, 08:04
Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року
Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка
1 листопада, 15:36

Політика

Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео)
Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео)
Зеленський змінив послів у двох країнах
Зеленський змінив послів у двох країнах
Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України
Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України
Зеленський попередив громадян Росії: терор без відповіді не залишиться
Зеленський попередив громадян Росії: терор без відповіді не залишиться
Президент попередив українців про можливі ракетні удари – звернення (відео)
Президент попередив українців про можливі ракетні удари – звернення (відео)
Зеленський вручив державні нагороди енергетикам (фото)
Зеленський вручив державні нагороди енергетикам (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
17K
Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля
8352
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
7863
У Москві горить військова частина (відео)
7721
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
6351
23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту