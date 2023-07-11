«Питання України не має бути в підвішеному стані». Кулеба оцінив результати саміту НАТО

Усі умови для того, щоб Київ отримав запрошення на саміті у Вільнюсі, вже створені

НАТО не повинно тримати питання членства України в НАТО в підвішеному стані. Вступ має відбутися якнайшвидше. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bloomberg.

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Він підкреслив, що НАТО не повинне тримати «всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство». Водночас, за його словами, рішення Вільнюського саміту зробило шлях Києва до Альянсу коротшим.

«І вони (члени НАТО – «Главком») могли б також зробити це (шлях України до Альянсу – «Главком») швидше, якби була чітка вказівка на те, коли Україна отримає запрошення до НАТО», – наголосив Кулеба.

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Міністр додав, що вже створені всі умови для того, щоб Київ отримав запрошення на саміті у Вільнюсі, і Україна продовжить працювати з членами НАТО над графіком.

«Що коротший він буде, то краще для всіх», – зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Крім того, деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю майже 600 млн євро.

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Водночас Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.