НАТО оприлюднило фінальне комюніке саміту: головні тези для України

У НАТО наголосили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року про те, що Україна має стати членом Альянсу

Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вже не потребує Плану дій щодо членства

Сьогодні, 11 липня, союзники НАТО узгодили фінальне комюніке щодо України на саміті Альянсу у Вільнюсі. У ньому йдеться, зокрема, про те, що Україну буде запрошено до НАТО, коли країни-члени дійдуть згоди і всі умови для вступу будуть виконані. Комюніке опубліковано на сайті НАТО.

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Члени Альянсу вкотре нагадали, що Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала євроатлантичну та глобальну безпеку, і за яку вона повинна понести повну відповідальність.

Також у НАТО наголосили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року про те, що Україна має стати членом Альянсу.

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Як зазначається, сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вже не потребує Плану дій щодо членства.

Країни НАТО підкреслили, що Україна стає сумісною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ.

«Відповідно до Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною 1997 року та Доповнення 2009 року, члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові реформи демократії та сектору безпеки. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані», – ідеться в заяві.

Крім того, для підтримання подальшої інтеграції України погоджено значний пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Зокрема, ухвалено заснування Ради Україна – НАТО.

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Рада буде новим спільним органом, де члени Альянсу та Україна «засідатимуть, як рівні члени, для просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці та євроатлантичних прагнень України щодо членства в НАТО».

«Він забезпечуватиме спільні консультації, ухвалення рішень і діяльність, а також слугуватиме механізмом консультацій у кризових ситуаціях між НАТО та Україною», – мовиться в документі.

Окремим пунктом також зазначено продовження надання термінової необхідної нелетальної допомоги Україні з боку Альянсу через Комплексний пакет допомоги (CAP). Це є і буде пріоритетним завданням країн-союзниць.

«Після Мадридського саміту члени Альянсу та партнери виділили понад 500 мільйонів євро на CAP. Щоб підтримати стримування та оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, ми погодилися сьогодні продовжити розвиток CAP у багаторічну програму для України», – зазначається в комюніке.

Нагадаємо, що деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Серед країн-союзників спостерігаються різні підходи до цього питання. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю близько 600 млн євро.

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Водночас Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.

Також за підсумками першого дня саміту стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

За повідомленням ЗМІ, президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати комюніке за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.