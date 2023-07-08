Візит Зеленського до Туреччини, позиція Байдена щодо вступу України в НАТО: головне за ніч

Президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Пізно ввечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Напередодні саміту у Вільнюсі Байден висловив позицію щодо вступу України в НАТО. Сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Байден висловив позицію щодо вступу України в НАТО

Президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ. Про це повідомляє CNN.

«Я не думаю, що зараз, під час війни, у членів НАТО є одностайність стосовно вступу України в Альянс», - вважає Джо Байден.

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Президент США водночас наголосив, що США і члени НАТО продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Візит Зеленського до Туреччини

Пізно ввечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Майже 2,5-годинна зустріч лідерів двох сусідніх держав відбувалась за закритими дверима. Символічно, що президенти зустрілись якраз напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморських портів, у якій Анкара виступила посередником.

Як і очікувалось, під час зустрічі із Ердоганом Зеленський обговорив «зерновий коридор», майбутній саміт НАТО і гарантії безпеки Україні, формулу миру та повернення українських полонених з російського полону.

Президент України повідомив, що темами переговорів з Ердоганом були безпека «у нашому Чорноморському регіоні та взагалі в Європі».

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За його словами, важливою темою обговорення стали «захист та розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля для продовольчої безпеки».

США повідомили, на що може розраховувати Україна на саміті у Вільнюсі

Комюніке, що буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. Про це заявила на телефонному брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт.

«У комюніке ми порушимо питання прагнень України щодо членства, і над цим зараз працюють союзники по НАТО. Але це буде не просто повторення заяв у Бухаресті, це буде інакше, ніж ми говорили у 2008 році», - зауважила представниця США.

На Білгородщині «бавовна»

У суботу, 8 липня, на світанку в м. Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Горить центральний ринок, овочева база та один автомобіль.

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Як заявив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков, «ЗСУ «Градами» обстріляли Шебекіно».

Сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО

Членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи, тому в Сенаті США працюють над профільною резолюцією. Про це повідомляє сенатор США Ліндсі Грем.

«Я працюватиму з республіканцями і демократами в Сенаті, щоб ухвалити резолюцію, яка закликає прийняти Україну в НАТО», - йдеться у заяві.

За його словами, найкращий спосіб запобігти майбутнім війнам і сприяти миру - це створити гарантії безпеки, які змусять агресивні країни двічі подумати, перш ніж починати війну.

Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю

Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем – розробка БПЛА та космічні технології. Про це повідомляє пресслужба офісу президента України Володимира Зеленського.

Меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, а також міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву

Туреччина веде роботу з продовження «зернової угоди» та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.

«Сподіваюся, що термін дії нашої ініціативи, яка за рік доставила малозабезпеченим країнам майже 33 мільйони тонн зерна, буде знову продовжено, і вона не завершиться 17 липня. Ми очікуємо, що це буде принаймні раз на 3 місяці, а не кожні 2 місяці (продовження зернової угоди прим. «Главком»). Ми докладатимемо зусиль, щоб збільшити термін зернової угоди аж до 2 років», – запевнив турецький лідер.

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За його словами, це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

До слова, триває 500-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.