Підсумки першого дня саміту НАТО: відео

У Вільнюсі сьогодні стартував дводенний саміт НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив на пресконференції за підсумками першого дня саміту НАТО.

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Очікувалося, що сьогодні о 18:00 виступить президент України Володимир Зеленський, проте промова схоже відбудеться завтра.

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Які рішення щодо України вже ухвалили учасники саміту?

Деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Серед країн-союзників спостерігаються різні підходи до цього питання. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю близько 600 млн євро.

Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.