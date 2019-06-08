По мажоритарці від «Голосу» підуть чотири чинних депутати (повний список кандидатів)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні оголосили першу двадцятку партійного списку Голосу Фото: Михайло Глуховський, Главком

Вікторія Пташник та Леонід Ємець йтимуть по київським округам. Павло Різаненко по своєму округу в Київській області. А Вікторія Войціцька – по округу в Рівненській області

Сьогодні на з’їзді партії «Голос» було прийнято рішення щодо висунення кандидатів в депутати від політсили по мажоритарним округам. Усього було висунуто кандидатів по 72 округам.

Раніше Святослав Вакарчук обіцяв не брати у свою партію депутатів нинішнього скликання, тому їм запропонували йти по мажоритарці від партії «Голос».

«Ми не просто даємо вам наше ім’я, ми даємо вам наші руки, мізки, енергію. Але ми сподіваємось, що це буде взаємно, і що це буде справжня командна робота. Ми робимо все, щоб ви перемогли на виборах, а ви робите все, щоб партія перемогла», - озвучив принципи співробітництва з мажоритарниками Вакарчук.

З 13 київських округів партія «Голос» вирішила висунути своїх кандидатів лише на п’ять. Два кандидати – чинні народні депутати.

Так, по київському округу №223 (у Верховній Раді зараз цей округ представляє «свободівець» Юрій Левченко) від партії Вакарчука йтиме нинішня депутатка Вікторія Пташник, яка потрапила до парламенту за списками «Самопомочі» .

«Я народний депутат цього скликання. І для мене це був перший 5-річний досвід. Я є позафракційним депутатом, і хочу вам сказати, що цінність депутатського мандату нульова, якщо в тебе немає команди», - заявила Пташник.

По одному з центральних округів столиці №221 знову йтиме ще один нинішній депутат Леонід Ємець. В нинішню Раду він потрапив під прапорами «Народного фронту» по цьому ж округу. Рішення Ємця йти від іншої партії є логічним, тому що партія Яценюка відмовилась йти на вибори зі списком. Тому деякі «фронтовики» розбіглися по іншим партіям. Андрій Парубій може потрапити в списки «Європейської солідарності», декілька членів «Народного фронту» вже включені в виборчий список партії Гройсмана. Рішення Ємця йти від іншої партії є логічним.

По округу Андрія Білецького на Оболоні (№217) йтиме Євген Кугук, який очолював «Київзеленбуд».

На округ Віктора Чумака на лівому березі (№214) партія «Голос» висунула Андрія Кузьменко. Скоріш за все, ідеться про заступника гендиректора з фінансових питань в ДП «Прозорро».

Засновник та президент інвестгрупи «Унiвер» Тарас Козак побореться за депутатський мандат в Голосіївському районі Києва (№211). По цьому округу на останніх виборах в Раду пройшов Євген Рибчинський, який на цьому тижні перейшов до «Батьківщини».

З чинних нардепів від партії «Голос» піде Павло Різаненко по своєму округу №97 (Бровари та Березань, Київська область). « Бачу в цій команді майбутнє, інтелектуальний потенціал для розробки важливих програм та законопроектів. Волю до рішучих дій», - пояснив він свій вибір.

Ще одна депутатка від «Самопомочі» Вікторія Войціцька піде від «Голосу» по «бурштиновому» округу №155 (північна частина Рівненської області).

Нагадаємо, 8 червня оголосили першу двадцятку кандидатів партійного списку «Голосу».