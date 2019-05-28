«Голос» не об'єднується з політичними брендами, – Вакарчук



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Святослав Вакарчук заявив, що його партія «Голос» готова об'єднуватися з людьми, а не з брендами

Святослав Вакарчук: Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, які поділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами

Лідер партії «Голос», музикант Святослав Вакарчук заявляє, що очолювана ним політична сила не має наміру об'єднуватися з політичними брендами, однак готова об'єднуватися з людьми, які поділяють її ідеологію та принципи.

«Партія «Голос» не об'єднується з політичними брендами. Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, які поділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами!» - написав Вакарчук у своєму акаунті у Twitter у вівторок.

Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 мая 2019 г.

Він також розмістив відеозвернення, в якому, крім цієї тези, заявив, що незабаром відбудеться з'їзд «Голосу», й «на ньому в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами».

«І третє: ми визнаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас, і ми йдемо в українську політику не руйнувати, а будувати. Але ми руйнуватимемо старі схеми, старі правила і стару політику, і ми будуватимемо політику нову», - заявив Вакарчук.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.