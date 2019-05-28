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    «Голос» не об'єднується з політичними брендами, – Вакарчук

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    Святослав Вакарчук заявив, що його партія&nbsp;&laquo;Голос&raquo; готова об'єднуватися з людьми, а не з брендами - «Голос» не об'єднується з політичними брендами, – Вакарчук
    Святослав Вакарчук заявив, що його партія «Голос» готова об'єднуватися з людьми, а не з брендами

    Святослав Вакарчук: Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, які поділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами

    Лідер партії «Голос», музикант Святослав Вакарчук заявляє, що очолювана ним політична сила не має наміру об'єднуватися з політичними брендами, однак готова об'єднуватися з людьми, які поділяють її ідеологію та принципи.

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    «Партія «Голос» не об'єднується з політичними брендами. Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, які поділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами!» - написав Вакарчук у своєму акаунті у Twitter у вівторок.

    Він також розмістив відеозвернення, в якому, крім цієї тези, заявив, що незабаром відбудеться з'їзд «Голосу», й «на ньому в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами».

    «І третє: ми визнаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас, і ми йдемо в українську політику не руйнувати, а будувати. Але ми руйнуватимемо старі схеми, старі правила і стару політику, і ми будуватимемо політику нову», - заявив Вакарчук.

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

    У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

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