Вакарчук взяв в команду парії «Голос» піарника Порошенка



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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Главком

Вакарчук стверджує, що у нього немає зв'язків ні з минулою, ні з нинішньою владою

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук підтвердив, що за піар його передвиборної кампанії відповідає Ярослав Ведмідь, який працював на минулих виборах в команді колишнього президента Петра Порошенка.

За словами Вакарчука, Ведмідь володіє агентством Postmen і є топовим фахівцем в Україні, і тому він користується його послугами, пише «Дзеркало тижня».

«Головна мета - провести в парламент багато хороших людей. Готовий для цього робити непопулярні речі. Політика - це не святе діло. Я розумію все. Я знаю, куди йду», - сказав артист.

При цьому Вакарчук стверджує, що у нього немає зв'язків ні з минулою, ні з нинішньою владою.

«Ви зустрінете в нашій команді багато людей, які дотримувалися різних політичних поглядів. Але я розумію, до чого ви ведете. Тому заявляю, що ніяких зв'язків ні з однією політичною силою, ні з чинним, ні з попереднім президентом, або іншими президентами чи прем'єр-міністром, у партії «Голос» немає, і не буде. У нас свій порядок денний», - заявив Вакарчук.

Він також зазначив, що до списку партії вже взяли 50 волонтерів, які виявилися не просто помічниками, «а людьми, які принесуть справжні зміни».

До слова, глава партії «Самопоміч» Андрій Садовий вірить в об'єднання з партією Вакарчука у парламенті. Садовий минулого тижня вже спілкувався з Вакарчуком.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив, що вів переговори з лідером політичної партії «Голос» Святославом Вакарчуком

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.