Вакарчук розповів, хто фінансує партію «Голос»



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Вакарчук офіційно заявив про участь в парламентських виборах з партією «Голос»

Вакарчук заявив, що вкладає свої гроші в парламентську кампанію

Лідер політичної сили «Голос», співак Святослав Вакарчук заявив, що вкладає свої гроші в передвиборчу кампанію.

Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«Вже сьогодні у нас є десятки достатньо заможних людей, але які дуже далеко від олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес і готові нас підтримувати і підтримують в даний момент», — заявив Вакарчук.

Крім того, лідер «Голосу» зазначив, його політсила не звертатиметься до олігархів «або тих кого вважають олігархом», оскільки це не відповідатиме заявленій його партією боротьбі з олігархатом.

«Якщо робити по чесному і ефективно проводити свою передвиборчу кампанію, то вона буде коштувати в рази менше ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам», — додав Вакарчук.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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