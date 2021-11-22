Чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала

РФ ні військово, ні геополітично, ні економічно, ні ментально не готова до масштабного протистояння з Україною, вважає експерт

Відкриті військові дії стануть «надзвичайно потужним» ударом по Путіну

Колишній керівник української Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж вважає, що Російська Федерація не готова до масштабної війни з українською державою. Якщо РФ нападе на Україну, будуть гинути не тільки українці, а й росіяни, і це стане «надзвичайно потужним» ударом по російському президенту Володимиру Путіну, розповів експерт в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами співрозмовника, зараз громадянам Росії не подобається такий сценарій.

«Зараз за всіма даними й оцінками в Російській Федерації, вона ні геополітично, ні військово, ні економічно, ні ментально не готова до такої війни. Тому що будуть гинути не тільки українці – будуть гинути росіяни. Це буде надзвичайно потужний удар по Путіну...», – заявив генерал.

Нагадаємо, 2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори.

Напередодні Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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