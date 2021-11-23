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    Розвідка: Росія проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі

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    Окупанти почали масштабні навчання із залученням резервістів - Розвідка: Росія проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі
    Окупанти почали масштабні навчання із залученням резервістів
    фото з відкритих джерел

    Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ

    Командування збройних сил РФ нарощує бойову підготовку на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти почали масштабні навчання із залученням резервістів, повідомляє сьогодні пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    «22 листопада у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів «силових структур» і окупаційних адміністрацій», – ідеться в повідомлені.

    За інформацією розвідки, контроль за проведенням навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

    «Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил», – додають у розвідці.

    До слова, бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

    Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

    Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові навчання військові окуповані території
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    Розвідка: Росія проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі