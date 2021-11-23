Росія безнадійно втратила можливість захопити Україну

У нас вже повно людей з бойовим досвідом

У нас вже повно людей з бойовим досвідом

Путіну неважливі імена українських президента, прем'єра чи спікера

Усі російські приготування вважаю тиском нам і Заходу на психіку – не першим і не останнім. Якщо ж я не права – теж не апокаліпсис. Росія безнадійно втратила час.

Зараз не 2014 рік.

По-перше, зараз вже неможливо запудрювати світові мізки, що в Україні фашизм, по-друге, у нас вже повно людей з бойовим досвідом, які ностальгують за активними бойовими діями. Є кому навішати окупантам люлів.

І ще одне. Путін з часів Януковича не намагається пропихувати до влади в Україні своїх – умовних медведчуків, бо, знов-таки, втрачено час, до влади вони вже не прийдуть. Сьогодні Путіну неважливі імена українських президента, прем'єра чи спікера. Його мета – не щоб певна людина була українським президентом, а щоб в Україні взагалі не було президента.

Хаос, нестабільність, відтяпування «під шумок» іще шматка нашої території, ескалація незадоволення і так далі.

Водночас, неможливо мовчки проковтувати будь-яку дурню, яку робить влада, тільки заради того, щоб не розхитувати човен. Треба думати головою. І завжди шукати баланс.

Моя думка, конкретно на зараз – не чіпати Зеленського, хай досидить свої пів терміна, але вимагати відставки й віддачі під суд Єрмака. Щоправда, у Єрмака під судом не дуже вірю, бо він тоді може щось цікаве порозказувати...

Так що, можливо, доведеться вдовольнитися відправкою його за поребрик.

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Джерело: блог Олени Білозерської

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