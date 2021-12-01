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    Готується до війни? Росія збільшує свій військовий контингент в окупованому Криму

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    В окупованому Криму до кінця року розгорнуть новий полк десантно-штурмовий полк - Готується до війни? Росія збільшує свій військовий контингент в окупованому Криму
    В окупованому Криму до кінця року розгорнуть новий полк десантно-штурмовий полк
    фото з відкритих джерел

    Путін перетворює окупований Крим на військову базу Росії

    У грудні російські окупанти сформують новий десантно-штурмовий полк в окупованому Криму. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на міністерство оборони Росії.

    «У грудні поточного року буде завершено формування третього десантно-штурмового полку Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірничого з'єднання», – розповіли у військовому відомстві.

    Наступного року російські окупанти планують поставити до кількох підрозділів сучасну техніку та обладнати на новому полігоні «Старокримський» навчальні об'єкти.

    До слова, Путін запропонував Україні налагодити відносини, але назвав нові «червоні лінії».

    А напередодні генсек НАТО пригрозив Росії: агресія проти України матиме високу ціну.

    До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про найгірший сценарій вторгнення РФ.

    Раніше Кулеба казав, що Україна не шукає війни.

    Також він назвав три елементи захисту від російської агресії.

    Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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    Теги: Крим Росія окупанти Путін агресія
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    Готується до війни? Росія збільшує свій військовий контингент в окупованому Криму