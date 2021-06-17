Порошенко їде до Туреччини, щоб обговорити Україну в НАТО та агресію РФ
Візит п'ятого президента України до Туреччини заплановано на 18-20 червня
Цього тижня, 18-20 червня, п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на запрошення турецької влади здійснить візит до Турецької Республіки. Про це повідомляє пресслужба політсили.
Зазначається, що програмою візиту передбачена участь Петра Порошенка в Анталійському дипломатичному форумі під егідою президента Туреччини, проведення двосторонніх зустрічей з низкою глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, високопосадовцями з числа учасників Форуму.
Серед іншого, планується обговорити широке коло питань безпекового порядку денного, зокрема:
- щодо триваючої протидії російській агресії,
- зміцнення двостороннього співробітництва з партнерами України,
- просування європейської та євроатлантичної інтеграції України, починаючи з отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
Зазначимо, у Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО.
Читайте також: