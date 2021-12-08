  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому - Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна
    Говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому
    Фото: facebook.com/victoria.strakhova

    У Зеленського вважають, що тональність заяв – на користь Україні

    Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна – це тільки частина діалогу, розпочатого пів року тому. На цій зустрічі тональність заяв була на користь України. Про це в заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише «РБК-Україна».

    «Ці переговори президентів Байдена і Путіна – частина широкого діалогу, розпочатого ще пів року тому і не зводиться тільки до однієї або до кількох розмов на вищому рівні», – сказав Подоляк.

    За його словами, між контактами на рівні лідерів США та Росії є ще більша кількість контактів на робочому рівні за різними напрямами, а також контакти американського президента з союзниками та партнерами для вироблення спільної позиції.

    Подоляк додав, що поки що говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому, а не до однієї розмови зокрема. При цьому він зазначив, що факт наявності діалогу вже дозволяє краще контролювати ситуацію та збільшувати прозорість процесів в Україні.

    «Тональність заяв та базових позицій американської сторони однозначно на користь суверенітету та територіальної цілісності України. Очікуємо, що результатом діалогу буде посилення дипломатичної активності для надійної деескалації у нашому регіоні», – резюмував радник глави Офісу президента.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

    Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

    Читайте також: Ілля Пономарьов: Путін хоче почути від Байдена, що Україна і Білорусь – це його зона інтересів


    Теги: США Джозеф Байден Путін радник Михайло Подоляк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна