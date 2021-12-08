Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна

Говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому

У Зеленського вважають, що тональність заяв – на користь Україні

Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна – це тільки частина діалогу, розпочатого пів року тому. На цій зустрічі тональність заяв була на користь України. Про це в заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише «РБК-Україна».

«Ці переговори президентів Байдена і Путіна – частина широкого діалогу, розпочатого ще пів року тому і не зводиться тільки до однієї або до кількох розмов на вищому рівні», – сказав Подоляк.

За його словами, між контактами на рівні лідерів США та Росії є ще більша кількість контактів на робочому рівні за різними напрямами, а також контакти американського президента з союзниками та партнерами для вироблення спільної позиції.

Подоляк додав, що поки що говорити про підсумки переговорів Байдена та Путіна коректно лише стосовно діалогу в цілому, а не до однієї розмови зокрема. При цьому він зазначив, що факт наявності діалогу вже дозволяє краще контролювати ситуацію та збільшувати прозорість процесів в Україні.

«Тональність заяв та базових позицій американської сторони однозначно на користь суверенітету та територіальної цілісності України. Очікуємо, що результатом діалогу буде посилення дипломатичної активності для надійної деескалації у нашому регіоні», – резюмував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.



