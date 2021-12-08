Байден – Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році

Президент США Джо Байден разом із членами своєї адміністрації провів переговори в режимі відеоконференції із президентом РФ Володимиром Путіним

Президент США Джо Байден разом із членами своєї адміністрації провів переговори в режимі відеоконференції із президентом РФ Володимиром Путіним

США наразі не вважають, що Путін ухвалив рішення щодо наступу на Україну

Президент США Джо Байден під час розмови з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що Вашингтон «готовий зробити те, чого не зробив у 2014 році». Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися в разі нового вторгнення РФ в Україну.

«Був обмін думками, не було махання пальцем, але президент був максимально чітким у тому, яка позиція США з усіх цих питань», – сказав Салліван.

Він додав, що в США наразі не вважають, що Путін ухвалив рішення щодо наступу.

«Те, що зробив президент Байден, – дуже чітко виклав наслідки, якщо він (Путін, – ред.) вирішить піти на це», – додав Салліван.

За його словами, США будуть готові надати додаткову військову допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії. Крім того, США готові розмістити додаткові сили на території країн-союзниць на сході Європи, додав радник.

Він наголосив, що США закликають Росію у випадку з Україною вибрати шлях деескалації. Салліван також додав, що президент Байден не пішов на поступки під час розмови з Путіним щодо розширення НАТО на схід.

«Не було жодних поступок, жодних зобов’язань», – заявив він.

Раніше стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Також Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини.

Крім того, ЄС продовжить санкції проти Росії без обговорень.

Заступниця глави Держдепу також заявила, що США можуть повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.