Розмова Байдена і Путіна тривала дві години: що відомо
Спільної заяви за підсумками переговорів не буде
Переговори у форматі відеоконференції між президентами США й Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним – відбулися 7 грудня у закритому форматі. Розмова тривала на тлі різкого загострення напруженості довкола України.
Путін перебуває у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.
Розмова розпочалася близько 17 години за київським часом. Про початок переговорів повідомили інформаційні агенції. Вони відбуваються у закритому від преси режимі. Російські агенції опублікували коротке відео, на якому президенти привітали одне одного.
Спільної заяви за підсумками переговорів не планувалося.
Онлайнова зустріч Байдена і Путіна тривала близько двох годин.
Як відомо, 7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.
Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.
Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.
Тим часом Пентагон готує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України.