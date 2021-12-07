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    Розмова Байдена і Путіна тривала дві години: що відомо

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    Байден і Путін завершили онлайн-переговори - Розмова Байдена і Путіна тривала дві години: що відомо
    Байден і Путін завершили онлайн-переговори
    фото з відкритих джерел

    Спільної заяви за підсумками переговорів не буде

    Переговори у форматі відеоконференції між президентами США й Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним – відбулися 7 грудня у закритому форматі. Розмова тривала на тлі різкого загострення напруженості довкола України.

    Путін перебуває у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

    Розмова розпочалася близько 17 години за київським часом. Про початок переговорів повідомили інформаційні агенції. Вони відбуваються у закритому від преси режимі. Російські агенції опублікували коротке відео, на якому президенти привітали одне одного.

    Спільної заяви за підсумками переговорів не планувалося.

    Онлайнова зустріч Байдена і Путіна тривала близько двох годин.

    Як відомо, 7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.

    Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

    Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

    Тим часом Пентагон готує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України.

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    Теги: США Джозеф Байден Путін Україна президент Пентагон
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    Розмова Байдена і Путіна тривала дві години: що відомо