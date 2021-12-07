Розмова Байдена і Путіна тривала дві години: що відомо

Спільної заяви за підсумками переговорів не буде

Переговори у форматі відеоконференції між президентами США й Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним – відбулися 7 грудня у закритому форматі. Розмова тривала на тлі різкого загострення напруженості довкола України.

Путін перебуває у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17 години за київським часом. Про початок переговорів повідомили інформаційні агенції. Вони відбуваються у закритому від преси режимі. Російські агенції опублікували коротке відео, на якому президенти привітали одне одного.

Спільної заяви за підсумками переговорів не планувалося.

Онлайнова зустріч Байдена і Путіна тривала близько двох годин.

Як відомо, 7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Вони обмінялись привітаннями на початку зустрічі.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Тим часом Пентагон готує низку різних сценаріїв у разі вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант евакуації американців із України.