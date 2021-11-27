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    Ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом – Зеленський

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    Президент України закликав громадян вшанувати пам&rsquo;ять жертв голодоморів&nbsp; - Ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом – Зеленський
    Президент України закликав громадян вшанувати пам’ять жертв голодоморів 
    Фото з відкритих джерел

    Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв голодоморів

    Українці є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Про це у Twitter написав Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять жертв голодоморів.

    «Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом», – йдеться у повідомленні президента.

    «Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

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    Теги: музеї Володимир Зеленський Україна
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    Ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом – Зеленський