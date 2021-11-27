Ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом – Зеленський
Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв голодоморів
Українці є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Про це у Twitter написав Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять жертв голодоморів.
«Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом», – йдеться у повідомленні президента.
Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021
«Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих», – додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.
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