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    Сьогодні – День пам’яті жертв голодоморів: не забудьте запалити свічку

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    Українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки у себе на вікнах чи біля меморіалів Голодомору - Сьогодні – День пам’яті жертв голодоморів: не забудьте запалити свічку
    Українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки у себе на вікнах чи біля меморіалів Голодомору
    Фото з відкритих джерел

    Низка країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

    Сьогодні, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

    О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічку пам’яті».

    Усі охочі із настанням темряви можуть запалити і поставити свічку на підвіконня так, щоб її було видно з двору – на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.

    У суботу, 27 листопада, Київ, як і вся країна, вшанує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

    До річниці масового голоду 1921-23 років Український інститут національної пам’яті презентував історичний ролик «Питання життя і смерті – зібрати хліб з України».

    У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР. Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, «розкуркулення» селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі.

    Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22-х місяців – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася, починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, на знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.

    Українські селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила 4,5 мільйони українців.

    Упродовж десятиліть голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття.

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    Теги: геноцид акція політика українці Голодомор 1932-1933 років СРСР
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    Сьогодні – День пам’яті жертв голодоморів: не забудьте запалити свічку