Скандал у Музеї Голодомору. Видавець звинуватив керівництво у роботі на РФ

Марко Мельник розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі фото зі сфальсифікованою, на його думку, книгою

Колишній співробітник КДБ на свій розсуд переробив книгу про Голодомор, видану за державні кошти

Відомий видавець Марко Мельник звинуватив посадовців Національного музею Голодомору у фальсифікації одного з видань, присвяченого дослідженню теми Голодомору, яке Мельник видав на замовлення установи. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Мельник зазначив, що за часів керування Музеєм Олесею Стасюк, фінансовими питаннями в установі почав займатися колишній співробітник КДБ, а в подальшому – СБУ, Микола Герасименко.

«З мого досвіду подальшої роботи над проєктами музею стало ясно, що саме він «радить», кого звільняти з музею і кого наймати, матеріали яких науковців брати в книги і як редагувати, а також які рішення ухвалювати директорці музею», – зазначив Мельник.

Видавець додав, що останнім проєктом, який він допомагав реалізовувати музею, була книга «Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань», яку замовники змушували передруковувати чотири рази.

Згодом Герасименко вилучив з обігу весь вже надрукований наклад книги та навіть змусив видавця повернути партію книг із США. Під керівництвом Герасименка макет видання був повністю перероблений, та, окрім вилучення логотипу Видавництва Марка Мельника, посадовець Музею вирішив внести зміни і до самого змісту книги.

«Фахівці у дослідженні теми Голодомору пізніше з’ясували, що до нової книги додано низку вагомих фальсифікацій та інших свідчень непрофесійності істориків, та ще й додано грифи наукових та державних інститутів», – поясив Марко Мельник.

На думку видавця, сутність внесених змін полягає у свідомій фальсифікації даних про Голодомор, залученні неперевірених цифр та даних, «випадково» допущених помилок і «неточностей», щоб всі ті державні інституції, посадовці та науковці, чиї імена і назви згадувались у книзі, були скомпрометовані.

«Це бомба, закладена під українські національні інтереси. Голодомор намагаються ліквідувати як явище в нашій національній свідомості та хочуть зробити все, щоб його не визнала світова спільнота, а наших дослідників вважали некомпетентними. Такими, які малюють цифри «зі стелі», – підсумував Марко Мельник.

Наостанок видавець попросив фоловерів допомогти йому із розголосом даної проблеми та захистом «українського інтересу» у надзвичайно важливому питанні встановлення істини та висвітлення історичної правди.

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