Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт

Кабінет міністрів має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». Глава держави видав відповідний документ з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту



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Кабінет міністрів має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». Глава держави видав відповідний документ з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав, інформує Банкова.

Президент визначив необхідність запровадження грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні їм для отримання жилі приміщення та відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації.

Крім того, з метою забезпечення житлом цієї категорії дітей, уряду доручено передбачати щорічно у державному бюджеті видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.

Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, дитячих будинків сімейного типу, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

Уряду також доручено вирішити в установленому порядку питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян.

Обласним та Київській міській державним адміністраціям, зокрема доручено вживати заходи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм відповідного статусу, влаштування до сімейних форм виховання, створення з цією метою патронатних сімей та поширення практики наставництва.

Також з метою підвищення фахового рівня працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Президент визначив необхідність запровадження програм їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації діяльності, а також вказав на необхідність додержання вимог законодавства щодо штатної чисельності та недопущення ліквідації таких служб і центрів.