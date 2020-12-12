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    Політика

    Порошенко подякував США за надання безпекової допомоги

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    П&rsquo;ятий президент України, зокрема, подякував співзасновнику та співголові Групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрмену - Порошенко подякував США за надання безпекової допомоги
    П’ятий президент України, зокрема, подякував співзасновнику та співголові Групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрмену

    П’ятий президент закликав українську владу забезпечити прогрес у реформуванні оборонного сектора

    П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» привітав ухвалення Сенатом США оборонного бюджету, який передбачає військову допомогу Україні. Про це Порошенко написав у Facebook.

    «Прекрасна новина з Вашингтону, де погоджено надання Україні чергової щорічної безпекової допомоги, включно із збільшенням підтримки летальною зброєю», – повідомляє Петро Порошенко.

    «Це саме той шлях, яким і треба йти з тим, щоб відбивати апетити російського агресора щодо України. Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони», – наголошує Порошенко.

    П’ятий Президент України, зокрема, подякував співзасновнику та співголові Групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрмену.

    «Щиро вдячний сенатору Робу Портману за проактивну позицію на підтримку нашої держави на засадах багаторічної стратегії зміцнення Збройних сил України та консолідації трансатлантичного фронту єдності і солідарності з Україною!», – пише Петро Порошенко.

    Нагадаємо, що у п’ятницю Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність санкції президент
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