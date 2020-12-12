Порошенко подякував США за надання безпекової допомоги

П’ятий президент закликав українську владу забезпечити прогрес у реформуванні оборонного сектора

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» привітав ухвалення Сенатом США оборонного бюджету, який передбачає військову допомогу Україні. Про це Порошенко написав у Facebook.

«Прекрасна новина з Вашингтону, де погоджено надання Україні чергової щорічної безпекової допомоги, включно із збільшенням підтримки летальною зброєю», – повідомляє Петро Порошенко.

«Це саме той шлях, яким і треба йти з тим, щоб відбивати апетити російського агресора щодо України. Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони», – наголошує Порошенко.

П’ятий Президент України, зокрема, подякував співзасновнику та співголові Групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрмену.

«Щиро вдячний сенатору Робу Портману за проактивну позицію на підтримку нашої держави на засадах багаторічної стратегії зміцнення Збройних сил України та консолідації трансатлантичного фронту єдності і солідарності з Україною!», – пише Петро Порошенко.

Нагадаємо, що у п’ятницю Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».