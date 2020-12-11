Сенат США підтримав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

Оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату

У проєкті бюджету пропонується надати Україні військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів

Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проєкту «Північний потік-2».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату.

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Зазначимо, президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, в якому є нові санкції проти «Північного потоку-2».