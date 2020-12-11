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    Сенат США підтримав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

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    <p>Оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату</p> - Сенат США підтримав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

    Оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату

    У проєкті бюджету пропонується надати Україні військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів

    Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проєкту «Північний потік-2».

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату.

    Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

    Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

    Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

    Зазначимо, президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, в якому є нові санкції проти «Північного потоку-2».

    Теги: США санкції бюджет гроші військова техніка Турецький потік Україна Сенат США Північний потік-2
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