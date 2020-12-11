Сенат США підтримав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні
Оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату
У проєкті бюджету пропонується надати Україні військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів
Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проєкту «Північний потік-2».
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату.
Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.
Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.
Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».
Зазначимо, президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, в якому є нові санкції проти «Північного потоку-2».