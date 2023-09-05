Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Місце проведення події та посилання на трансляцію будуть надіслані після заповнення форми реєстрації
7 вересня спільно з Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655». У марафоні також участь візьмуть представники місцевого самоврядування, архітектори, громадськість з усіх територій України та військові з фронту.
Учасники розкажуть про те, як проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр. №5655:
- знищується ідея запровадження електронної системи в сфері будівництва;
- стимулюється самовільне будівництво;
- легалізується незаконне будівництво;
- передається приватним суб’єктам господарювання виключно державна функція контролю та нагляду;
- збільшується вартість оформлення містобудівної документації;
- позбавляється прав громадськість ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разі виявлення ними порушень;
- монополізується допуск на ринок;
- порушуються права власників земельних ділянок;
- збільшується корупція у містобудівній сфері;
- обмежуються можливості органів місцевого самоврядування.
- знищується саморегулювання в Україні як основа професійного розвитку галузі;
- звужуються повноваження органів охорони культурної спадщини;
- звужуються права архітекторів та інших фахівців галузі;
- знищується децентралізація;
- запроваджується будівельна амністія;
Запрошуються галузеві експерти, журналісти і всі зацікавлені особи взяти участь у Марафоні та зареєструватися до 06.09.2023 року. Місце проведення події та посилання на трансляцію будуть надіслані після заповнення форми реєстрації.
Посилання на форму реєстрації.
7 вересня, четвер, 11:00-13:30.
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