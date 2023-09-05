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Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Запрошуються галузеві експерти, журналісти і всі зацікавлені особи взяти участь у Марафоні
колаж: Рух «Чесно»

Місце проведення події та посилання на трансляцію будуть надіслані після заповнення форми реєстрації

7 вересня спільно з Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655». У марафоні також участь візьмуть представники місцевого самоврядування, архітектори, громадськість з усіх територій України та військові з фронту.

Учасники розкажуть про те, як проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр. №5655:

  • знищується ідея запровадження електронної системи в сфері будівництва;
  • стимулюється самовільне будівництво;
  • легалізується незаконне будівництво;
  • передається приватним суб’єктам господарювання виключно державна функція контролю та нагляду;
  • збільшується вартість оформлення містобудівної документації;
  • позбавляється прав громадськість ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разі виявлення ними порушень;
  • монополізується допуск на ринок;
  • порушуються права власників земельних ділянок;
  • збільшується корупція у містобудівній сфері;
  • обмежуються можливості органів місцевого самоврядування.
  • знищується саморегулювання в Україні як основа професійного розвитку галузі;
  • звужуються повноваження органів охорони культурної спадщини;
  • звужуються права архітекторів та інших фахівців галузі;
  • знищується децентралізація;
  • запроваджується будівельна амністія;

Запрошуються галузеві експерти, журналісти і всі зацікавлені особи взяти участь у Марафоні та зареєструватися до 06.09.2023 року. Місце проведення події та посилання на трансляцію будуть надіслані після заповнення форми реєстрації.

Посилання на форму реєстрації.

7 вересня, четвер, 11:00-13:30.

Теги: марафон децентралізація Україна самоврядування

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