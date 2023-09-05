Місце проведення події та посилання на трансляцію будуть надіслані після заповнення форми реєстрації

7 вересня спільно з Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655». У марафоні також участь візьмуть представники місцевого самоврядування, архітектори, громадськість з усіх територій України та військові з фронту.

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Учасники розкажуть про те, як проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр. №5655:

знищується ідея запровадження електронної системи в сфері будівництва;

стимулюється самовільне будівництво;

легалізується незаконне будівництво;

передається приватним суб’єктам господарювання виключно державна функція контролю та нагляду;

збільшується вартість оформлення містобудівної документації;

позбавляється прав громадськість ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разі виявлення ними порушень;

монополізується допуск на ринок;

порушуються права власників земельних ділянок;

збільшується корупція у містобудівній сфері;

обмежуються можливості органів місцевого самоврядування.

знищується саморегулювання в Україні як основа професійного розвитку галузі;

звужуються повноваження органів охорони культурної спадщини;

звужуються права архітекторів та інших фахівців галузі;

знищується децентралізація;

запроваджується будівельна амністія;

Запрошуються галузеві експерти, журналісти і всі зацікавлені особи взяти участь у Марафоні та зареєструватися до 06.09.2023 року. Місце проведення події та посилання на трансляцію будуть надіслані після заповнення форми реєстрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посилання на форму реєстрації.

7 вересня, четвер, 11:00-13:30.