Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Ми маємо навчитися мислити критично, щоб перемогти

glavcom.ua
Українці мають навчитися поважати одне одного навіть попри розбіжності у поглядах
фото з відкритих джерел

Про Берлінську, Притулу, Порошенка, Шевченківську премію і повагу

Соціальні мережі чудово ілюструють відсутність критичного мислення у багатьох з нас. Власне, його відсутність і є коренем наших бід. У агресора – дурні і дороги, у нас дурні і сусід).

Небезпечно всюди. У Чернігові теж. Берлінська, яка робить благородну справу, збираючи кошти на дрони зрозуміло, що хоче проводити акції для такого збору. Але театр у Чернігові належить не їй. І не місту. Він обласний. Очевидно, що обласна військова адміністрація повинна була відразу запропонувати місце для такої виставки у підвальному захищеному приміщенні. Але не подумала... І Берлінська тут ні до чого.

Притула теж не редактор журналу, який визначив його «головним для перемоги». Притула виступив відразу проти цього коллажу. Відповідальна редакція, яка «забула» про тих волонтерів і військових, кому не симпатизує, а виставила на перший план фаворитів, а на третій головнокомандувача. Зрештою усі вони: і перші і треті, і не згадані роблять важливу справу. Головний редактор шановного видання вибачився і змінив обкладинку. Вчинив відповідально і чесно. Це точно не привід хейту Притули.

Як не привід хейтити Порошенка за його допомогу фронту. За таке висловлюють повагу. Ми мали б підтримувати одне одного, а не знищувати. Знищити хоче нас ворог. Усіх. Але ми ніяк не помиримося.

Ось і президент вперше не прийшов на вручення Шевченківської премії за 2022 і 2023 рік. Це не приниження для лауреатів – це приниження президента. Хтось же йому це порадив.

Так, він був у важливому відрядження, але хто заважав призначити вручення на день, коли президент у Києві? Але ні хтось порадив продемонструвати неповагу і до лауреатів, і до найбільшої державної премії і до імені Кобзаря.

Деякі видання, які колись вважалися опінієтворчими навіть не згадали про вручення премії. Не було ж президента, значить щось не так...

Ми маємо навчитися мислити критично, щоб перемогти. І навчитися поважати одне одного навіть попри розбіжності у поглядах. Вибори не скоро, як раз час мудрішати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Петро Порошенко соціальні мережі президент Шевченківська премія Сергій Притула

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 липня український воєначальник, генерал та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відсвяткував ювілей
Картина та вогнепальна зброя: Зеленський вручив подарунки Залужному та Сирському (відео)
27 липня, 11:57
Німецькі політики налаштовані знайти екологічне рішення для вирощування овочів та ягід
Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина
28 липня, 17:24
Юлія Тимошенко замовляла замовні публікації в популярних Telegram-каналах, а Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко роблять рекламні інтеграції на бартерній основі
Тимошенко, Геращенко та Гончаренко: хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram
2 серпня, 11:50
Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина
Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина
15 серпня, 23:19
У Білорусі Лі Шанфу зустріли на асфальті традиційним хлібом-сіллю
Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі: яка причина візиту
17 серпня, 00:28
Путін та Ердоган мають зустрітися, але хто до кого їхатиме, поки невідомо
Мають обговорити зернову угоду: стало відомо, коли зустрінуться Ердоган та Путін
12 серпня, 17:55
Ердоган може прилетіти до Москви аби побачити диктатора Путіна
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці
14 серпня, 09:53
Потужні лісові пожежі знищили на Гаваях цілі міста
Пожежі на Гаваях. Американці розкритикували Байдена
16 серпня, 12:27
За словами президента, Україна не мала достатньо засобів, щоб розпочинати активні дії
Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ
20 серпня, 21:35

Микола Княжицький

Ми маємо навчитися мислити критично, щоб перемогти
Ми маємо навчитися мислити критично, щоб перемогти
Зрада відміняється. Що насправді мали на увазі в НАТО
Зрада відміняється. Що насправді мали на увазі в НАТО
Більшість українців хочуть заборонити московську церкву. Чому зволікає влада?
Більшість українців хочуть заборонити московську церкву. Чому зволікає влада?
Навальний звернувся до росіян. Чим це може зацікавити нас?
Навальний звернувся до росіян. Чим це може зацікавити нас?
Україна – Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок
Україна – Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок
Що не так зі скандалом навколо музею Голодомору
Що не так зі скандалом навколо музею Голодомору

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
52K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
19K
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора
16K
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
16K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
7626
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту