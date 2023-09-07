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Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
«Завершилася епопея зі зміною міністра оборони, який стверджував, що волонтери дають лише 3% від потреб Збройних Сил»

«Волонтерська діяльність зараз має отримувати дуже потужну підтримку від міністерства оборони», - експрезидент

Петро Порошенко вважає, що нове керівництво Міноборони має більше сприяти волонтерським організаціям і фондам, а бюрократичні перешкоди для допомоги ЗСУ мають бути зняті. Про це він сказав під час підготовки великої партії техніки, яку завтра повезе на східний фронт. 

«Завершилася епопея зі зміною міністра оборони, який стверджував, що волонтери дають лише 3% від потреб Збройних Сил. Виявляється, партнери дають 90%, волонтери – 3%, а Збройні Сили України від міністерства оборони отримують лише 7%? Ми робимо свою справу, і черговий тиждень – чергова поїздка на фронт», – говорить Порошенко. 

«Три великовантажних ДАФи – 148 артилерійській бригаді Десантно-штурмових військ. Бригада дуже добре себе показує на фронті», – говорить Порошенко. Артилеристам також везуть лазне-пральний комплекс. 

Ще один – передадуть легендарним «едельвейсам» – 10 Гірсько-штурмовій бригаді, де служить Степан Барна. «Ще один подарунок для Барни – це новенький пікап. Дизельний, повноприводний. Ми це передаємо у 10 бригаду. Степан Барна попросив передати своєму комбату, герою України», – говорить Порошенко. 

Також на фронт везуть дві пересувні авторемонтні майстерні, потреба у них на передовій дедалі зростає. У 82 бригаду їдуть два БПЛА «Валькірія».

«Хочу передати вітання Валерію Прозапасу і комбригу 36-ї бригади, втаю його з отриманням звання Героя України. Це заслужене звання командира дуже славетної бригади. У 36-у бригаду йде комплекс «Посейдон» і пункт управління оперативно-тактичним БПЛА», – показав пʼятий Президент. 

Ще один комплекс «Посейдон» отримає 28-а бригада: «ми її дуже добре знаємо ще під час боїв за Херсон, під час боїв у Миколаївській області. Перший комбриг Віталій Гуляєв трагічно загинув в бою під час ворожої атаки. Разом там був і наш тодішній 206-й батальйон, вітання всім бойовим побратимам», – сказав Порошенко. 

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Загалом на фронт передають техніку на суму 20 мільйонів гривень, вона куплена коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад». 

«Волонтерська діяльність зараз має отримувати дуже потужну підтримку від міністерства оборони. Ми маємо зруйнувати бюрократичну модель. Ми маємо об’єднатися навколо українського воїна, навколо Збройних Сил України, коли кожен з нас буде робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу», – переконаний Петро Порошенко.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка з волонтерами «Справи Громад» передав у війська допомоги на суму понад 3 млрд грн.

Теги: Петро Порошенко волонтер ЗСУ

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