Головна Новини
search button user button menu button

Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два потужних тягачі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два потужних тягачі
Фонд Порошенка спільно з громадою Житомира профінансував придбання озброєння для 78-го полку комплекс

Для управління цими потужними «пташками» екіпажі  пройшли спеціальний курс в навчальному центрі і отримали сертифікати

78-й штурмовий полк «Ґерць» – підрозділ спеціального призначення у складі ДШВ. Після 24 лютого 2022 року його бійці брали участь в обороні Києва, операціях на Запорізькому та Херсонському напрямках, у бойових діях на Донеччині.

Фонд Порошенка спільно з громадою Житомира профінансував для 78-го полку комплекс БПЛА Poseidon – це три планери та пункт управління. А коштом волонтерів ГО «Справа Громад» для потужних «пташок» на базі вантажівки DAF виготовили пересувну базу – так екіпажі БПЛА будуть значно мобільніші. Також підрозділ тепер має ще й два потужних бельгійських тягачі DAF. 

Спецпризначенець з позивним «Мангуст» ділиться враженнями від «Посейдона»: «цей апарат може за раз пролітати близько 120 км. Плюс від станції управління може відлітати на 50 км, що дозволяє знаходитися у безпечному місці під час виконання бойових завдань. Неймовірна камера в ньому. Це взагалі розвідувальний апарат, він виконує головну функцію – ведення розвідки. Завдяки своїм характеристикам, в тому числі камері, дозволяє дуже далеко залітати до позицій ворога, проводити розвідку, відповідно виявляти особовий склад і вогневі засоби противника для подальшого їхнього ураження нашою артилерією». 

Для управління цими потужними «пташками» екіпажі  пройшли спеціальний курс в навчальному центрі і отримали сертифікати. «Навчання проводилося досить інтенсивно. У нас багато було практичної роботи з управління безпілотним літальним апаратом в різних умовах, в умовах дії РЕБу, вночі, вдень, при різних погодних умовах. І можу сказати, що апарат дуже зручний для використання за будь-яких умов. Комплекси «Посейдони» досить серйозно себе зарекомендували у протидії РЕБ. Безумовно, вже сьогодні готові кошмарити окупантів», – каже «Мангуст».

«Але ми використовуємо їх не тільки виключно для розвідки, а наприклад для роботи нашої дальнобійної артилерії. Для підготовки різних бойових завдань, які ставить командування, в першу чергу потрібна поінформованість. Поінформований – значить озброєний. Поінформованість про дії ворога допомагає нам краще підготуватися, щоб протидіяти їх діям і таким чином зберігати особовий склад неушкодженим», – говорить боєць.

«За моєю спиною Посейдони, які зараз спаковуються, складаються і виїжджають на фронт. Я хочу подякувати 78-му полку за героїчну роботу його командира, за те, що він з перших днів повномасштабної агресії захистив Гостомель, отримав за це Героя, знищив велику кількість бронетехніки і врешті-решт вніс величезний внесок в оборону Києва», – говорить Петро Порошенко. 

6 фото
На весь екран

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Фонд Порошенка з волонтерами також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. «Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога», – наголошує Порошенко. Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів Poseidon (65 «пташок»).

Теги: Петро Порошенко вантажівки озброєння фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одну жертву трагедії поки не вдалося ідентифікувати
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
7 вересня, 10:46
Боксер свідомо відмовився від участі у чемпіонаті Європи, щоб піти добровольцем захищати Україну
Хвилина мовчання. Згадуємо боксера Максима Галінічева, який загинув на Луганщині
3 вересня, 09:00
Наталка Цмоць
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
3 вересня, 02:50
Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті
ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи
27 серпня, 06:48
За ці кошти на початку агресії були куплені бронежилети, кевларові шоломи, зброя зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення
ЗСУ зірвали спроби ворога відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
20 серпня, 07:07
«Сьогодні ми маємо дуже позитивні і обнадійливі результати по протидії російському РЕБу»
Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ комплекс «Посейдонів», техніку та обладнання Волонтерська ініціатива
19 серпня, 11:18
Воїни виявили російську техніку під час аеророзвідки
Прикордонники знищили російський комплекс відеоспостереження «Муром-М» (відео)
15 серпня, 18:20
ЗСУ мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
12 серпня, 19:17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
18K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
15K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
13K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
7248
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4944
Помер Ян Табачник

Новини

Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два потужних тягачі
Сьогодні, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту