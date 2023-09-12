Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два потужних тягачі

Для управління цими потужними «пташками» екіпажі пройшли спеціальний курс в навчальному центрі і отримали сертифікати

78-й штурмовий полк «Ґерць» – підрозділ спеціального призначення у складі ДШВ. Після 24 лютого 2022 року його бійці брали участь в обороні Києва, операціях на Запорізькому та Херсонському напрямках, у бойових діях на Донеччині.

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Фонд Порошенка спільно з громадою Житомира профінансував для 78-го полку комплекс БПЛА Poseidon – це три планери та пункт управління. А коштом волонтерів ГО «Справа Громад» для потужних «пташок» на базі вантажівки DAF виготовили пересувну базу – так екіпажі БПЛА будуть значно мобільніші. Також підрозділ тепер має ще й два потужних бельгійських тягачі DAF.

Спецпризначенець з позивним «Мангуст» ділиться враженнями від «Посейдона»: «цей апарат може за раз пролітати близько 120 км. Плюс від станції управління може відлітати на 50 км, що дозволяє знаходитися у безпечному місці під час виконання бойових завдань. Неймовірна камера в ньому. Це взагалі розвідувальний апарат, він виконує головну функцію – ведення розвідки. Завдяки своїм характеристикам, в тому числі камері, дозволяє дуже далеко залітати до позицій ворога, проводити розвідку, відповідно виявляти особовий склад і вогневі засоби противника для подальшого їхнього ураження нашою артилерією».

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Для управління цими потужними «пташками» екіпажі пройшли спеціальний курс в навчальному центрі і отримали сертифікати. «Навчання проводилося досить інтенсивно. У нас багато було практичної роботи з управління безпілотним літальним апаратом в різних умовах, в умовах дії РЕБу, вночі, вдень, при різних погодних умовах. І можу сказати, що апарат дуже зручний для використання за будь-яких умов. Комплекси «Посейдони» досить серйозно себе зарекомендували у протидії РЕБ. Безумовно, вже сьогодні готові кошмарити окупантів», – каже «Мангуст».

«Але ми використовуємо їх не тільки виключно для розвідки, а наприклад для роботи нашої дальнобійної артилерії. Для підготовки різних бойових завдань, які ставить командування, в першу чергу потрібна поінформованість. Поінформований – значить озброєний. Поінформованість про дії ворога допомагає нам краще підготуватися, щоб протидіяти їх діям і таким чином зберігати особовий склад неушкодженим», – говорить боєць.

«За моєю спиною Посейдони, які зараз спаковуються, складаються і виїжджають на фронт. Я хочу подякувати 78-му полку за героїчну роботу його командира, за те, що він з перших днів повномасштабної агресії захистив Гостомель, отримав за це Героя, знищив велику кількість бронетехніки і врешті-решт вніс величезний внесок в оборону Києва», – говорить Петро Порошенко.

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Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

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Фонд Порошенка з волонтерами також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. «Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога», – наголошує Порошенко. Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів Poseidon (65 «пташок»).