Росія вигадала ще один спосіб покарання для ухилянтів

У Росії з'явився законопроект про позбавлення набутого громадянства, за відмову служити в армії

Депутати країни-агресора зробили новий законопроект про позбавлення набутого громадянства за ухилення від служби армії. Про це оголосив автор ініціативи, депутат від Комуністичної партії Російської Федерації Михайло Матвєєв, заступник голови комітету з регіональної політики та місцевого самоврядування. Паралельно він запропонував вивозити ухилянтів із Росії.

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«Мною буде підготовано законопроект, згідно з яким непостановка на військовий облік у встановлений законом термін після набуття російського громадянства (а також ухилення від військового обов'язку) ставатиме підставою для позбавлення російського громадянства та відправлення до країни, звідки такий «негромадянин» прибув», — анонсував Матвєєв законопроект на початку серпня.

Депутат також висловив думку про те, що в таких випадках громадянство мають позбавити і членів родини мігранта, які отримали громадянство через набуття громадянства їхнім родичем.

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У серпні стало відомо про кілька випадків, коли поліція Росії доставляла громадян, які щойно отримали російський паспорт, до військкоматів аби поставити їх на військовий облік.

Наразі такі громадяни зобов'язані згідно зі ст. 10 Федерального закону № 53-ФЗ «Про військовий обов'язок та військову службу» ставати на військовий облік у військкоматі за місцем проживання протягом двох тижнів.

Однак Конституція країни-агресора забороняє позбавляти росіян громадянства: основний закон Росії не розрізняє громадян за народженням та набутим громадянством. При цьому у квітні поточного року диктатор Володимир Путін вже підписував закон, що передбачає позбавлення набутого громадянства: його відкликатимуть у разі поширення «фейків» про російську армію, її дискредитацію, створення загрози національній безпеці країни, а також порушення ряду статей Кримінального кодексу.

Раніше стало відомо, що після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ. Відновідний указ розміщений на сайті Кремля. Путін зобов'язав принести присягу на вірність Росії усіх, хто виконує роботу від імені військових РФ та підтримує те, що Москва називає «спеціальною військовою операцією» (війну Росії проти України).

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Нагадаємо, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 23 серпня.

За матеріалами справи, наприкінці грудня 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в Збройних силах України. У січні та березні 2023 року йому вручено повістки для для відправки на військову службу. Однак військовозобов’язаний проігнорував ці виклики.

У суді він частково визнав вину. Однак заявив: пройшов військово-лікарську комісію, до якої входили терапевт і травматолог. Один із лікарів написав висновок, що він придатний до військової служби. При цьому, додав обвинувачений, у нього була плоскостопість. На його зауваження працівники лікарської комісії та територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не реагували.