Порошенко про справжню мету статті Путіна: готує росіян до агресії проти України

Порошенко зауважив, що переважна більшість українців не читала цю статтю – і це означає, що вплив Кремля на внутрішню політику України дедалі слабшає

Стаття Путіна про Україну – це своєрідний «Майн кампф» російського президента. Про це під час телемарафону в ефірі телеканалів Прямий, Еспресі і 5 канал сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Порошенко зауважив, що переважна більшість українців не читала цю статтю – і це означає, що вплив Кремля на внутрішню політику України дедалі слабшає. Однак прочитати її все ж варто – щоб зрозуміти стратегічні наміри країни-агресора, переконаний Порошенко.

«Путін написав статтю українською мовою. Весь світ про це говорить, а я впевнений – 99 відсотків українців її не читали. Чому? Тому що вони живуть з твердим переконанням: Путін не впливає і не має впливати на інтелектуальний, культурний, мовний та інший простір України. Це певне досягнення», – наголошує Порошенко.

«Але тут я вам пораджу – обов’язково прочитайте цю статтю, бо вона не про внутрішню політику України, а про зовнішню політику Росії. Я би прирівняв цю статтю Путіна, яка визначає можливу стратегію дій Російської імперії, його величності Путіна на найближчі десятиліття, а не роки, із «Майн кампфом», – говорить п’ятий президент.

«Що Путін каже росіянам? Він готує росіян до можливої агресії проти всієї України. Це червоною стрічкою проходить через всю статтю. Що він говорить українцям? «Я за те, щоб визнати територіальну цілісність України, ми не збираємося її порушувати». Що це означає для українців? Йому не потрібна Донецька чи Луганська область. Територіальна цілісність йому потрібна для того, щоб зберегти «федеральний округ Україна» у складі російської імперії», – переконаний Порошенко.

«Я б ще провів паралель із виступом Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році. Він там теж наголосив про зміну зовнішньої політики, безпекової зовнішньої політики Росії. Що трапилося після цього? Агресія проти Грузії. На відміну від України, яка зупинила його на кордоні і звільнила 2/3 окупованого Донбасу, Путін дійшов до Тбілісі. Путінські літаки бомбили Поті. Він захопив і закріпив Абхазію і Осетію. І мені здається, з боку Зеленського було дуже легковажно після цієї статті коментувати: «часу на зустрічі зі мною не знайшлися, а часу на написання статті знайшлося». Друзі, ця стаття означає – Україна в небезпеці», – констатує Порошенко.

«Ми маємо відновити міжнародну солідарність на підтримку цілісності України, яку ми з вами побудували в 2014 році. Яка зараз зазнає ерозії у зв’язку з дивною поведінкою Зеленського», – зауважив Порошенко.

Він розкритикував бажання Зеленського зустрітися з Путіним без участі міжнародних партнерів.

«Наші партнери кажуть – ми з Україною пліч-о-пліч будемо боронити. Каже – не треба, я сам поїду. Сам зустрінуся. Хоч в Женеві, Хоч в Єрусалимі, хоч в Стамбулі. Хоч де. Подивіться – який жахливий так званий миротворчий спам. То вони продукують Женевський формат, то Вашингтонський формат, то Будапештський формат, то зустрічі. Це перестав будь-хто серйозно сприймати. Жахливо, коли внаслідок таких некомпетентних дій саму Україну можуть почати сприймати несерйозно», – застерігє лідер «Європейської Солідарності».

«Наше з вами завдання цього не допустити. І я, і наша команда, і наші партнери, всі патріоти України будуть робити все можливе для того, щоб захистити інтереси України», – резюмує п’ятий Президент.

Нагадаємо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті.