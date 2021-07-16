Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar

Bayraktar для ВМС стануть частиною системи стримування російської агресії і захисту інтересів України на морі

Безпілотник виконав низку навчально-бойових завдань

Міністерство оборони України випробувало на аеродромі під Миколаєвом турецький ударний безпілотник Bayraktar, який закупили для української армії.

Як повідомляє Міноборони у Facebook, безпілотник виконав низку навчально-бойових завдань.

«Під час випробувань Bayraktar TB2 виконав низку навчально-бойових завдань, продемонструвавши очікувано високі результати... Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого складає 300 кілометрів, замість 150 кілометрів, як у попередніх версіях», – розповіли в міністерстві.

Безпілотник Bayraktar у складі Військово-морських сил буде забезпечувати ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів.

«Bayraktar також можуть застосовуватися для ураження надводних і наземних об’єктів противника високоточними засобами», – додали в Міноборони.

Напередодні, 15 липня, повідомлялося, що Україна отримала перший турецький безпілотник Bayraktar.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що наразі посилюється морська авіація України, адже Україна має отримати безпілотники Bayraktar.

Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії «Байкар Макина». Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Нещодавно Зеленський розповів, коли до України прибудуть військові катери Mark VI.