Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна
«НАТО для України – це найкраща санкція проти Путіна, яка може бути застосована вже зараз»
План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі».
«План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», – зазначив Порошенко.
«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО», – переконаний Порошенко.
«Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», – наголошує Петро Порошенко.
Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.
Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.
21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.
Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка.
Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.
Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.