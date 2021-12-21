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    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна

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    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна
    фото: Євросолідарність

    «НАТО для України – це найкраща санкція проти Путіна, яка може бути застосована вже зараз»

    План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі».

    «План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», – зазначив Порошенко.

    «Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО», – переконаний Порошенко.

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    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна
    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна
    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна
    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна

    «Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», – наголошує Петро Порошенко.

    Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

    Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність Польща НАТО Путін Володимир Зеленський Україна президент
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    Порошенко у Варшаві говорив про Україну, НАТО і Путіна