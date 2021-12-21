Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну

Колишній президент пообіцяв поговорити про «державну зраду» після повернення в Україну

Експрезидент Петро Порошенко наразі перебуває у столиці Польщі Варшаві та обіцяє повернутися в Україну у першій половині 2022 року.

«Мені передають «вітання» з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну у першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського», – сказав Порошенко у відеозверненні.

Він також пообіцяв поговорити про «державну зраду» після повернення в Україну.

«Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним організаціям – це перехід «червоних ліній». Це вже не жарти. Жарти закінчилися! І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми маємо врятувати Україну і відбити російську агресію. Разом до перемоги! І до зустрічі в Україні», – резюмував Порошенко.

Дор слова, у текст підозри Порошенку закралася курйозна помилка.

Нагадаємо, 20 грудня екссекретар Ради національної безпеки та оборони, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами. Турчинов наголосив, що Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону.

Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України. Адвокат повідомив деталі справи і наголосив, що у підозрі «нічого несподіваного для нас немає». Він також звернув увагу, що генпрокурорці Ірині Венедіктовій довелося терміново піти у позапланову відпустку сьогодні вранці, аби тільки не підписувати незаконну підозру.

«Главком» продемонстрував цей документ двом експертам і розпитав, що, власне, може стояти за цим повідомленням про підозру. Детальніше про це читайте тут: Що криється за підозрою ексміністру Демчишину? Ексклюзивний документ.

Депутатка Ірина Геращенко розповіла, чому Зеленський пішов війною на Порошенка саме зараз.