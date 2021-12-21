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    CША відреагували на звинувачення проти Порошенка

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    Петро Порошенко зараз перебуває у Варшаві&nbsp; - CША відреагували на звинувачення проти Порошенка
    Петро Порошенко зараз перебуває у Варшаві 
    фото: eurosolidarity.org

    Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка

    Посольство США в Україні оприлюднило реакцію Вашингтона на звинувачення п’ятого президента Петра Порошенка у держзраді. Коментар про це оприлюднили у Twitter посольства.

    «Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах», – йдеться у повідомленні.

    Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно.

    До слова, колишній генпрокурор Юрій Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів.

    Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

    Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

    21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.


    Теги: Петро Порошенко США депутат Офіс Генерального прокурора посольство Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент державна зрада Офіс президента
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    CША відреагували на звинувачення проти Порошенка