CША відреагували на звинувачення проти Порошенка
Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка
Посольство США в Україні оприлюднило реакцію Вашингтона на звинувачення п’ятого президента Петра Порошенка у держзраді. Коментар про це оприлюднили у Twitter посольства.
«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах», – йдеться у повідомленні.
Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021
Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно.
До слова, колишній генпрокурор Юрій Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів.
Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.
Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.
21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.