CША відреагували на звинувачення проти Порошенка

Петро Порошенко зараз перебуває у Варшаві

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка

Посольство США в Україні оприлюднило реакцію Вашингтона на звинувачення п’ятого президента Петра Порошенка у держзраді. Коментар про це оприлюднили у Twitter посольства.

«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах», – йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно.

До слова, колишній генпрокурор Юрій Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів.