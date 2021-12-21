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    Економіка та фінанси

    Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн

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    Групу компаній пов&rsquo;язаних з Roshen Europe B.V. оштрафовано на 283 млн грн - Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн
    Групу компаній пов’язаних з Roshen Europe B.V. оштрафовано на 283 млн грн
    фото з відкритих джерел

    Штраф винесли за два порушення монопольного законодавства

    Антимонопольний комітет України 21 грудня оштрафував загалом на понад 283 млн грн одразу три компанії, які пов'язані з кондитерською корпорацією Roshen п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це заявили у пресслужбі АМКУ.

    Йдеться про компанії ТОВ «Інтерстач Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК» та ПрАТ «Інтеркорн». У АМКУ зазначають, що вони пов’язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – Петра Порошенка.

    Стверджується, що група компаній двічі зловживала монопольним становищем на українському ринку патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

    У Комітеті зазначають, що порушення виявили:

    • у необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;
    • у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

    Розгляд справи тривав півтора року. АМКУ наголошує, що у 2018-2020 роках група цих компаній була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49% (у 2018 році), 93,86% (у 2019 році) та 79,75% (у 2020 році).

    «Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища. Єдиними конкурентами протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками», – переконують в АМКУ.

    Також, за даними Комітету, зазначені компанії є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26% (у 2018) та 96,79% (у 2019).

    Окрім штрафів АМКУ зобов’язав компанії протягом двох місяців припинити порушення.

    До слова, у Києві з'явиться концерт-хол світового рівня. Масштабний проєкт реалізується за кошти компанії Roshen і Фонду Петра Порошенка.

    Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

    Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

    21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

    Теги: Петро Порошенко гроші бізнес Антимонопольний комітет штраф Roshen Україна президент
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    Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн