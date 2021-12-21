Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн

Штраф винесли за два порушення монопольного законодавства

Антимонопольний комітет України 21 грудня оштрафував загалом на понад 283 млн грн одразу три компанії, які пов'язані з кондитерською корпорацією Roshen п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це заявили у пресслужбі АМКУ.

Йдеться про компанії ТОВ «Інтерстач Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК» та ПрАТ «Інтеркорн». У АМКУ зазначають, що вони пов’язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – Петра Порошенка.

Стверджується, що група компаній двічі зловживала монопольним становищем на українському ринку патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

У Комітеті зазначають, що порушення виявили:

у необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Розгляд справи тривав півтора року. АМКУ наголошує, що у 2018-2020 роках група цих компаній була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49% (у 2018 році), 93,86% (у 2019 році) та 79,75% (у 2020 році).

«Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища. Єдиними конкурентами протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками», – переконують в АМКУ.

Також, за даними Комітету, зазначені компанії є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26% (у 2018) та 96,79% (у 2019).

Окрім штрафів АМКУ зобов’язав компанії протягом двох місяців припинити порушення.

До слова, у Києві з'явиться концерт-хол світового рівня. Масштабний проєкт реалізується за кошти компанії Roshen і Фонду Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.