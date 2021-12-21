  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мелінда Сіммонс стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка - Посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя
    Мелінда Сіммонс стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка
    фото: glavcom.ua

    Британська дипломатка прокоментувала розслідування щодо Порошенка

    Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на справу проти п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

    У твіттері вона зауважила, що уважно стежить за перебігом подій і застерегла українську владу від вибіркового правосуддя.

    «Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу», – застерегла Мелінда Сіммонс.

    До слова, колишній генпрокурор Юрій Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів.

    Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

    Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

    21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність депутат Олександр Турчинов посол Володимир Зеленський розслідування президент правосуддя влада Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя