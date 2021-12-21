Посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя
Британська дипломатка прокоментувала розслідування щодо Порошенка
Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на справу проти п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.
У твіттері вона зауважила, що уважно стежить за перебігом подій і застерегла українську владу від вибіркового правосуддя.
«Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу», – застерегла Мелінда Сіммонс.
I am following the charges brought against @poroshenko closely. It’s vital that law enforcement agencies and the judiciary tackle this case, like any other, independently, impartially and professionally, ensuring fairness and respect for due process.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 21, 2021
До слова, колишній генпрокурор Юрій Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів.
Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді. Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну. 21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.
Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.
Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.
21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.