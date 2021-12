Посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя

Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на справу проти п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

У твіттері вона зауважила, що уважно стежить за перебігом подій і застерегла українську владу від вибіркового правосуддя.

«Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу», – застерегла Мелінда Сіммонс.

I am following the charges brought against @poroshenko closely. It’s vital that law enforcement agencies and the judiciary tackle this case, like any other, independently, impartially and professionally, ensuring fairness and respect for due process.