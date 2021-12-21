«Люди розуміють, що відбувається». Зеленський вперше прокоментував підозру Порошенку

Володимир Зеленський каже, що «згодом люди зрозуміють, хто є хто»

«Не думаю, що це вплине на ситуацію всередині нашої країни», – каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Про це він сказав журналістам в кулуарах конференції послів «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» у селі Гута Івано-Франківської області, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я не думаю, що це вплине на ситуацію всередині нашої країни. На ситуацію всередині країни здебільшого впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп. Ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... В непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось приходить, хтось зі своєї волі це робить... Тому якщо хитати – їх там, цих груп, три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я б не сказав, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було», – сказав Зеленський.

Він зазначив що не бачить резонансу «щодо таких людей, як пан Медведчук, як пан, про якого ви зараз говорите (Порошенко) – ред».

«Якщо це питання, пов'язані з вугіллям, торгівлею з сепаратистами, нехай розбирається суд, правоохоронні органи», – сказав президент.

«Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде-заробляти на тому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало... я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що з часом люди зрозуміють, хто є хто... ми це все бачимо. Принаймні, ми можемо сказати, що держава наша не сліпа і точно починає крок за кроком розбиратися», – резюмував Зеленський.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка.

Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.