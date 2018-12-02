Порошенко відповів на пропозицію зібрати «нормандський формат»



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Пропонована зустріч була погоджена у розмові Меркель із Порошенком

Президент наголосив, що зустріч сама по собі не є результатом

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю France 24 наголосив, що Україна готова до зустрічі в «нормандському форматі» на рівні політичних радників для деескалації ситуації. Про це інформує Банкова.

«Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною як президентом України під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі нормандського формату на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання – вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку», - відповів глава держави на запитання чи готова Україна до обговорення ситуації в «нормандському форматі» на рівні радників, про які повідомила Ангела Меркель.

Президент наголосив, що зустріч сама по собі не є позитивним результатом в цій справі.

«Зустріч лише інструмент, а не результат. Ми вимагаємо – припиніть порушувати міжнародне право, бо все що відбулося є брутальним порушенням міжнародного права і може мати подальші наслідки», - підкреслив глава держави.

Президент також наголосив, що РФ має забрати свої війська, які перебувають на українсько-російському кордоні, прибрати з Азовського моря велику кількість військових кораблів. Саме тому, за словами Петра Порошенка, в українських прикордонних областях з Росією був запроваджений воєнний стан. «І ми будемо раді зупинити закон про воєнний стан, коли відбудеться деескалація ситуації», - підкреслив президент.

Раніше Reuters повідомив, що ситуацію в Азові обговорять на рівні зовнішньополітичних радників у форматі «нормандської четвірки» - Франції, Німеччини, України та Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.