Стали відомі результати зустрічі Меркель і Путіна на саміті G20



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Меркель закликала до свободи пересування суден в Азовському морі

Лідери ФРН і РФ домовилися, що Азовську кризу буде обговорено у форматі «нормандської четвірки» політичними радниками

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін порушать питання останніх подій українсько-російського конфлікту на морі у нормандському форматі. Про це політики домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня, повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт.

«Канцлер ще раз висловила занепокоєння загостренням у Керченській протоці та чітко виступила за свободу руху кораблів в Азовському морі», - цитує його Reuters.

За домовленістю Меркель і Путіна, ситуацію в Азові обговорять на рівні зовнішньополітичних радників у форматі «нормандської четвірки» - Франції, Німеччини, України та Росії, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.