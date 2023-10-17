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Порошенко закликав українську владу засвоїти уроки Ізраїлю

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав українську владу засвоїти уроки Ізраїлю
«Ми маємо дуже чітко пам’ятати ту ціну, яку ми платимо за існування нашої держави і за наближення нашої перемоги», – сказав Порошенко.
фото: Європейська солідарність

«В перший день було призвано до армії більше 300 тисяч, або 5% населення Ізраїля»

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав засвоїти уроки Ізраїля, який після жорстокої атаки терористів за лічені години зміг мобілізувати сотні тисяч резервістів та забезпечив повноцінну роботу державних інституцій. Порошенко зауважив, що чесна комунікація з народом та відповідальність влади критично важливі для перемоги України.  

«Дуже важкі були ці дні. Вчора було 9 днів, як зупинилося серце комбата 206-го батальйону, який ми створили в перші години широкомасштабної агресії, Віталія Баранова, який боронив Київ, звільняв Херсон, а зараз загинув на Сході. Декілька днів тому загинув героїчно один із керівників нашої молодіжки Сергій Іконніков. 72-га бригада, яка захищала Київ. Він був наймолодшим командиром підрозділу 72-ої, пішов у наступ і загинув. Ми маємо дуже чітко пам’ятати ту ціну, яку ми платимо за існування нашої держави і за наближення нашої перемоги», – сказав Порошенко.

«Нам всі казали брати приклад з Ізраїля, як він зміг організувати оборону. А потім казали, що Ізраїль «проспав» напад  і поводився так само, як ми. А я хочу, щоб ми повчилися прикладу Ізраїля», – наголосив п’ятий президент.

«В перший день було призвано до армії більше 300 тисяч, або 5% населення Ізраїля. Кожен з них в першу годину мав бронежилет, кевларовий шолом, безпілотник, радіостанцію, берці, форму, спальник, каремат – був повністю забезпечений. До речі, без жодної участі волонтерів. З перших хвилин спікерами ЦАХАЛу і держави були військові, на відміну від Арестовича і подоляків, які компетентно і чесно спілкувалися з народом, бо він заслуговує на шану і повагу», – вважає Порошенко.

«У страшному сні нікому у ЦАХАЛі не уявити, щоб ми скасували тендери. Кнесет відкрито працює і каже, що жодного закону, крім укріплення обороноздатності, вони не розглядають. У Кнесеті на відміну від нас говорять мовою правди, а не мовою телемарафону. Й інші уроки», – перерахував Петро Порошенко.

«Відкрийте засідання парламенту, рятуйте свободу слова, рятуйте демократію і забезпечте нашу перемогу», – наголосив Порошенко.

Теги: Ізраїль Європейська солідарність Петро Порошенко

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