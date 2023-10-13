McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина

На це рішення вже відреагували мешканці Єгипту

McDonald's Israel тимчасово закриває всі філії в країні для того, щоб безкоштовно годувати ізраїльських військовослужбовців та медичний персонал.

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Повідомляється, що цей крок американського гіганта швидкого харчування викликав бойкот в Єгипті. Жителі цієї найбільшої за чисельністю населення арабської країни обурені тим, що компанія, на їхню думку, підтримує ізраїльську армію, внаслідок чого вирішили відмовитися від покупок у McDonald's.

Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. За даними ООН, наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектору Гази. На півночі сектора знаходиться густонаселене місто Газа.