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McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина
фото з відкритих джерел

На це рішення вже відреагували мешканці Єгипту

McDonald's Israel тимчасово закриває всі філії в країні для того, щоб безкоштовно годувати ізраїльських військовослужбовців та медичний персонал.

Повідомляється, що цей крок американського гіганта швидкого харчування викликав бойкот в Єгипті. Жителі цієї найбільшої за чисельністю населення арабської країни обурені тим, що компанія, на їхню думку, підтримує ізраїльську армію, внаслідок чого вирішили відмовитися від покупок у McDonald's.

McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина фото 1
McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина фото 2
McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина фото 3

Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. За даними ООН, наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектору Гази. На півночі сектора знаходиться густонаселене місто Газа.

Теги: Ізраїль поліція медик McDonald's

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